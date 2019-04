Entwarnung: Großeinsatz der Polizei wegen Bombendrohung in Blaustein beendet

Entwarnung in Blaustein: Wegen einer Bombendrohung ist es am Freitagvormittag rund um das Sparkassen-Gebäude zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten hätten nach einer Durchsuchung aber nichts Verdächtiges gefunden und sind inzwischen wieder abgerückt, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage.

Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Einsatzes sollen folgen, so der Polizeisprecher.

Rund um die Sparkasse-Geschäftsstelle an der Ecke Ehrensteiner Straße/Hummelstraße war weiträumig abgesperrt. Auch der Bahnverkehr war während des Einsatzes gesperrt.

Wie die Deutsche Bahn gegen 10.11 Uhr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde wegen polizeilicher Ermittlungen die Bahnstrecke zwischen Ulm und Herrlingen gesperrt.

Züge aus Richtung Munderkingen würden demnach in Herrlingen enden und beginnen. Züge aus Richtung Sigmaringen würden in Herbertingen beziehungsweise ebenfalls in Herrlingen enden und beginnen. Ein Schienenersatzverkehr sei nicht möglich gewesen.

Um 11.03 Uhr gab die Bahn die Strecke wieder für den Zugverkehr frei. Es sei aber immer noch mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen, so die Bahn bei Twitter.

Weitere Informationen folgen.