Entwarnung: Großeinsatz der Polizei wegen Bombendrohung beendet

Wegen einer schriftlichen Bombendrohung ist es am Freitagvormittag gegen 9.20 Uhr rund um das Sparkassen-Gebäude zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten durchsuchten die Sparkasse, konnten aber nichts Verdächtiges finden und rückten wieder ab. Die Suche nach dem Täter läuft aber weiter, die Ermittlungen dauern an.

Der unbekannte Verfasser drohte laut Polizei dem Unternehmen damit, Schaden anrichten zu wollen. Etwa zehn Angestellte befanden sich am Freitagvormittag in den Räumlichkeiten. Nachdem das Gebäude evakuiert war, durchsuchte es die Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten nichts was in Verbindung mit dem Schreiben gebracht werden konnte. Danach konnte das Gebäude wieder betreten werden, die Bankfiliale bleibt aber am Freitag geschlossen.

Bahnstrecke gesperrt

Rund um die Sparkasse-Geschäftsstelle an der Ecke Ehrensteiner Straße/Hummelstraße war weiträumig abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber beobachtete die Lage von oben. Der Bahnverkehr war während des Einsatzes gesperrt.

Wie die Deutsche Bahn gegen 10.11 Uhr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde wegen polizeilicher Ermittlungen die Bahnstrecke zwischen Ulm und Herrlingen gesperrt.

Züge aus Richtung Munderkingen würden demnach in Herrlingen enden und beginnen. Züge aus Richtung Sigmaringen würden in Herbertingen beziehungsweise ebenfalls in Herrlingen enden und beginnen. Ein Schienenersatzverkehr sei nicht möglich gewesen.

Gegen 11 Uhr gab die Bahn die Strecke wieder für den Zugverkehr frei. Es sei aber immer noch mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen, so die Bahn bei Twitter.

Weitere Informationen folgen.