Energiesparen: Im Münsterturm gehen die Lichter aus

Schon von Weitem hat es einem in den vergangenen Jahren den Weg nach Ulm gewiesen. Das Ulmer Münster wurde durch das Lichtkunstwerk „Münsterscanning“ in den vergangenen Jahren imposant in Szene gesetzt, der höchste Kirchturm der Welt war so stets gut sichtbar. Doch seit kurzem bleibt es im Turm über Nacht finster.

Das Projekt Münster-Scanning hat den Münsterturm imposant in Szene gesetzt. (Foto: Alexander Kaya)

Die angespannte Situation am Energiemarkt zwingt Städte und Institutionen zum Handeln. Erste Städte haben bereits konkrete Maßnahmen beschlossen, um kurz- oder mittelfristig Energie einzusparen und so anfallende Kosten im Rahmen zu halten. So etwa Neu-Ulm. Die Stadt hat unter anderem beschlossen, das Hallenbad doch nicht nach der Sommerpause wieder zu öffnen, sondern fürs Erste geschlossen zu lassen.

Derartige Überlegungen laufen auch in der Nachbarstadt Ulm, konkrete Vorschläge sollen laut Stadt zeitnah im Gemeinderat diskutiert und dann umgesetzt werden.

Seit 1. September gesetzlich geregelt

Das Anstrahlen öffentlicher Gebäude steht bereits seit einigen Wochen in der Diskussion, seit Donnerstag bleibt den Kommunen dazu sowieso keine andere Wahl. Denn zum 1. September ist die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung des Bundes in Kraft. In dieser ist unter anderem geregelt, dass Gebäude und Baudenkmäler von außen nicht mehr beleuchtet werden dürfen.

Noch vor kurzem war die Idee, dass über die weitere Bestrahlung des Münsterturm innerhalb der Gesamtkirchengemeinde Ulm diskutiert werden soll. Jetzt hat sich die Überlegung dazu quasi erledigt. „Zum einen wird das Münster seit kurzem nicht mehr beleuchtet, weil das die neuen gesetzlichen Vorgaben so vorsehen. Zum anderen hat das aber natürlich auch Energiespargründe“ ,erklärt Kirchenpflegerin Miriam Mende. Auch die Kirchengemeinde müsse schauen, wie Kosten eingespart werden können.

Lichtkunstwerk hat Leute begeistert

Bereits 2015, anlässlich des Jubiläums von 125 Jahren Ulmer Münsterturm, wurde das Lichtkunstwerk, das jetzt abgeschaltet wurde, installiert. Eigentlich hätte es schon viel früher abgebaut werden sollen, doch die LED-Leuchten, die den gesamten Baukörper ausfüllten, funktionierten deutlich länger und das Lichtspiel erfreute sich durchaus großer Beliebtheit bei den Ulmern. „Es war damals als befristete Beleuchtung angedacht, doch es kam dann so gut an, dass wir es bis jetzt behalten haben“, erklärt Miriam Mende. Wann der Münsterturm dann wieder lichtdurchflutet wird, ist derzeit unklar.

Auch wie es mit der restlichen Beleuchtung des Münsters aussieht, ist noch keine beschlossene Sache. Denn die Gesamtkirchengemeinde kann darüber nicht entscheiden, das liegt in der Hand der Stadt Ulm. Erste Stimmen wurden bereits laut, das bestehende Lichtkonzept zu überdenken. So etwa die SPD-Fraktion, die eine Prüfung dessen forderte und die Beleuchtung als „unnötig und übermäßig“ bezeichnete.