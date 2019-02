Endspiel um Deutschen Posaunentag: Ulm gegen Hamburg

So ein Pech: Bei den einzigen zwei vergangenen Deutschen Evangelischen Posaunentagen hatten die Ausrichter, Leipzig 2008 und Dresden 2016, keinen Gegenkandidaten. Ulm will 2024 ran, aber die Hansestadt Hamburg ebenso.

Aber Ulm wäre nicht Ulm, wenn man sich gegenüber der 1,8-Millionen-Einwohner-Stadt nicht eindeutig im Vorteil sehen würde: „Wir haben eine lange Tradition in dieser Sache“, sagte Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch bei einer Pressekonferenz. Hamburg nicht. Mit zwei Ausnahmen (1966 und 1968) war die Münsterstadt bisher der alleinige Austragungsort des Landesposaunentags (Lapo) seit 1946. 6500 Bläser und insgesamt 13.000 Teilnehmer lassen so regelmäßig Ulm erklingen. 2024 würde das bundesweite Bläsertreffen in Ulm mit dem 50. Landesposaunentag zusammenfallen. Zum Jubiläum soll das Posaunen-Spektakel noch größer werden: Mit bis zu 25.000 Teilnehmern rechnet Albrecht Schuler, der Landesposaunenwart. Und davon bis zu 20.000 Bläser.

Große Posaunenchöre etwas „sehr Deutsches“

Passend zum höchsten Kirchturm der Welt wäre das bundesweite Bläsertreffen das weltgrößte seiner Art. Allerdings, wie Schuler bemerkt, seien große Posaunenchöre etwas „sehr Deutsches“. Und so sei der nationale Rekord so ziemlich automatisch ein Weltrekord.

Ulm ist zwar nie verlegen, sich mit Rekorden zu schmücken. Doch für den weltgrößten Posaunenchor unterhalb des weltgrößten Kirchturms ist selbst der Platz vor Deutschlands größter evangelischer Kirche zu klein. Und so soll die Posaunenmasse auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau gemeinsam musizieren. Doch auch die beiden Donauufer und die gesamte Altstadt sei bestens für drei Tage voller musikalischer Begegnungen von Musikern und Publikum geeignet. Auch im Münster werden Konzerte stattfinden. „Und hier gibt es keine Akustikprobleme“, sagte Ernst-Wilhelm Gohl, der Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks in scherzhafter Anspielung – denn eine Diskussion um eine angeblich schlechte Akustik der Hamburger Elbphilharmonie ist im Gange.

Wir verkörpern die Grundidee. In Ulm erklingt die ganze Stadt. Gunter Czisch, Ulmer Oberbürgermeister (CDU)

Ulm habe zudem gegenüber Hamburg weitere Vorteile, wie Czisch aufzählte. Die Hansestadt sei zwar sehr schön, doch der Posaunentag gehe in der Fülle der Großveranstaltungen an der Elbe unter. „Wir verkörpern die Grundidee. In Ulm erklingt die ganze Stadt.“ Allein der kurzen Wege wegen, könnte in Ulm der Begegnungscharakter des Posaunentags besser zelebriert werden. Und das Hamburg mit dem 57.000 Menschen fassenden Volksparkstadion als Veranstaltungsort rühmen kann, sei eher unwahrscheinlich. Denn Hamburg ist ein paar Wochen nach dem Posaunentag Gastgeber der Fußballeuropameisterschaft. Und da würde die UEFA im Vorfeld kaum 25.000 Bläser auf den Rasen lassen.

Die Entscheidung werden 70 bis 80 Delegierte des Evangelische Posaunenrat am 24. März in Hohenwart-Pforzheim fällen. Der Landesposaunenwart trägt Ulms Bewerbung vor.

