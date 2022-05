Endlich wieder Ulmer Zelt – zum Auftakt singt ein alter Bekannter

Für die vielen ehrenamtlichen Helfer des Ulmer Zelts war es ein Feiertag: Nach zweijähriger Pause erklingt im Zelt endlich wieder Musik. Eröffnet wurde diese Spielzeit – ganz passend – von Pippo Pollina. Immerhin ist der Cantautore aus Sizilien ein guter Bekannter in Ulm. Wie oft er schon in der Friedrichsau gespielt hat, weiß er selber nicht genau. Das fünfte oder sechste Mal, sagt er am Mittwoch auf der Bühne, aber immer sei es wie ein Geschenk für ihn. Dieses Konzert war dann auch ein Geschenk an das ausgehungerte Zelt-Publikum.

Am ersten Zelt-Tag wird es voll in der Friedrichsau

Schon am Nachmittag füllt sich der Biergarten rund ums Ulmer Zelt, am Abend vor dem Konzert ist er proppenvoll. Auch die Betreiber der Gastrostände machen ein gutes Geschäft. Flammkuchen, Pommes oder gebratene Nudeln gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Die Freude, endlich wieder hier zu sein, ist zwischen den Bierbänken rund ums Zelt deutlich zu spüren, auch bei denen, die gar keine Karte für das Konzert haben. Ein bisschen Mithören kann wie immer jeder, schalldicht sind die rot-blauen Zeltplanen sicher nicht.

Drinnen gibt es aber erst einmal Applaus für die vielen Ehrenamtlichen Helfer, die das Festival überhaupt möglich machen, die jetzt jahrelange geplant und vorbereitet haben und die in den vergangenen zwei Jahren unter den zwar verständlichen Absagen gelitten haben. Zelt-Vorsitzender Günther Heiser gibt an diesem Tag freimütig zu: „Einen so emotionalen Moment wie heute, habe ich noch nie erlebt.“

Dann machen die Ehrenamtlichen Platz für Pippo Pollina, der, schwarzes Sakko und die Gitarre in der Hand, die Bühne betritt und mit seinem neuen Programm loslegt. „Canzoni segrete“ (geheime Lieder) heißt das neue Album, das die künstlerische Leiterin des Zelts als eine „Ode an die Musik“ bezeichnet. Ruhigere Takte wechseln sich ab mit Songs, bei denen es dem Großteil des Publikums sichtlich schwerfällt, ruhig auf den Stühlen sitzenzubleiben. Bei den bekannten Pollina-Klassikern wie „Camminando“ ist das dann definitiv nicht mehr möglich. Gegen Ende packt der Sizilianer die alten Hits aus und die Stimmungskurve geht noch einmal nach oben.

Pollina wie immer mit politischer Botschaft im Gepäck

Wer Pollina kennt, der weiß, dass der Musiker auch immer eine politische Botschaft dabei hat. Pollino wuchs in den 80er-Jahren im von Mafia-Verbrechen gebeutelten Sizilien auf. In seinen Liedern setzte er sich schon immer gegen Korruption und Gewalt ein. Das Lied „Pizzolungo“ schrieb er für Margherita Asta. Sie war zehn Jahre alt, als ihre Familie durch eine Autobombe der Mafia starb, die eigentlich dem Richter Carlo Palermo galt. Asta wird zur Aktivistin. Pizzolungo hieß der Ort, an dem das Attentat geschah.

Auch den Krieg in der Ukraine spart der italienische Singer-Songwriter nicht aus. Der Ukraine-Krieg lässt uns Dinge infrage stellen, die wir in Deutschland für selbstverständlich hielten. Frieden und Freiheit etwa. Dabei hätten wir vergessen, dass auch vor der Ukraine immer irgendwo Krieg war, mit dem auch irgendwer, sei es nur die Waffenindustrie, Geschäfte macht. Anders als Realpolitiker, die am Ende schwierige Entscheidungen treffen müssen, nimmt sich Pollina das Privileg heraus, über Utopien zu fantasieren und zu singen. Utopien, die er für wichtig hält. „Ohne Utopien wäre diese Welt schon längst weg“, sagt er. „Cerco un’altra vita“ ist der Song dazu.

Diesen ernsten Themen setzt Pollina auch freudige Songs entgegen. Er singt auch über das erste Mal, als er mit 21 Jahren Schnee sah – fast ein Naturwunder für einen jungen Sizilianer – oder seinen etwas verklärten Blick auf die 70er-Jahre, ein Jahrzehnt, das er bewundert. Und schließlich sang das Publikum auch für ihn. Pollina feierte an diesem Tag seinen 59. Geburtstag. Oder 32+, wie er es nennt. An einen Kuchen hatten seine Freunde vom Ulmer Zelt selbstverständlich auch gedacht.