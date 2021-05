Ende der „Notbremse“: Diese Lockerungen gelten ab Mittwoch in Ulm

Geöffnete Schwimmbäder, offene Außengastronomie: Passend zum schönen Frühsommer-Wetter darf auch die Stadt Ulm ab Mittwoch, 2. Juni, weitere Öffnungsschritte gehen. Dies hat das Gesundheitsamt an diesem Montag festgestellt.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Stadtkreis Ulm liegt seit fünf Werktagen wieder stabil unter dem Wert von 100/100 000 Einwohner. Die Grundlage für diese Feststellung und maßgeblicher Indikator für die Corona-Maßnahmen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für die einzelnen Land- und Stadtkreise ausweist.

Das Gesundheitsamt hat die entsprechende offizielle Feststellung bereits auf der Webseite des Landratsamtes in der Rubrik „Bekanntmachungen“ veröffentlicht.

Damit endet die Phase der sogenannten „Notbremse“ und mit ihr die Ausgangsbeschränkungen in Ulm am Mittwoch, 2. Juni. Am gleichen Tag tritt die erste Öffnungsstufe nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Diese sieht zahlreiche Lockerungen für den Einzelhandel, die Gastronomie, die Kultur, den Tourismus und andere Branchen vor. Das Gesundheitsamt stellt diese auf einem Blick auf einer Grafik dar.