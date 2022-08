Emersound brechen mit allen Samba- und Brasil-Klischees

Der Roxy Soundgarten steht am Donnerstag, 18. August, ab 20 Uhr ganz im Zeichen von Samba, Reggae, Rap und Funk. Denn dann sind Emersound zu Gast in Ulm. Die Musiker um Sänger Emerson Araújo bietet einen Rhythmus voller Schwung, der alle abholt, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Emerson Araújo begann seine musikalische Karriere als Perkussionist bei der bekannten Samba-Schule „Vai Vai“, die mehrfach Gewinner des Karnevals von São Paulo war. Obwohl seine Musik im Samba wurzelt, ist sie sehr individuell, frei von Genregrenzen und voller „suingue“. Emerson Araújo kombiniert traditionelle Rhythmen mit modernem Hip Hop und populären hispanischen Musikstilen und kreiert daraus Emersound – - eine urbane und extrem energetische Mischung aus Samba, Reggae, Rap und Funk – Musik, die absolut tanzbar ist.

Highlight ist jedoch, die Emersound-Grooves als Live-Performance im Konzert zu erleben. Mit seiner authentischen Art agiert der charismatische Frontmann Emerson Araújo geschickt mit seinem Publikum und bezieht dieses interaktiv in seine Shows mit ein. Begleitet wird er dabei von einer Live-Band, die er handverlesen aus erfahrenen und gut aufeinander eingespielten Musikern zusammengesetzt hat. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Roxy und dann erst ab 21 Uhr statt.