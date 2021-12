Element of Crime spielen im Roxy

Element of Crime, Pavel Popolski, Bumillo, Daniel Wolfson – das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der langen Programmliste, mit der das Ulmer Roxy für das Jahr 2022 plant. All diese Künstler und Künstlerinnen sollen im kommenden Jahr im Kulturzentrum auftreten. Für das Roxy-Team ein Hoffnungszeichen in der Pandemie: „Neben den vielfältigen Verschiebungen und Absagen von Veranstaltungen gibt es auch positive Nachrichten aus unserem Veranstaltungs-Booking-Büro.“ Der Vorverkauf läuft. Hier folgt eine Übersicht, welche Auftritte das Publikum im Roxy im nächsten Jahr wohl erleben kann.

Kinan Al und Daniel Wolfson machen auf ihrer „Europa Tour – Exklusiv in Deutschland!“ am 4. März 2022 im Roxy halt. Wolfson kommt aus Berlin und hat sein Philosophiestudium für Stand-up vernachlässigt. Manche kennen ihn aus dem Podcast „Chips und Kaviar“ oder von Twitter. Kinan Al aus Syrien bezeichnet sich als „Comedy-Nerd“, nach 13 Semestern Medizinstudium habe er es „geschafft, den Traum seines Vaters zu zerstören“ und Komiker zu werden.

Weiter geht die Comedy im Roxy mit Bumillo und seinem dritten Soloprogramm „Es muss rauschen oder: Die Zärtlichkeit des Hochdruckstrahls“, am 27. März 2022. Er sinniert von der Wäschespinne aus über das Wesen der Welt. Pawel Popolski wird am 29. April 2022 seine deutsch-polnische Show „Nach der Strich und der Faden“ präsentieren – mit den „schönsten Wodkaliedern der Musikgeschichte“ und „der errrrrrotischste Lieder aller Zeiten“.

Musikalisches kündigt das Roxy auch an: Die Band „Monster Magnet“ tritt am 30. Juni 2022 in Ulm auf. Die Musiker hatten sich 2020 in ihren privaten Lockdown zurückgezogen und eine Platte mit Cover-Songs produziert, ganz alleine, in den „Freak Shop Studios“ in New Jersey. Das Publikum darf rätseln, von wem die Original-Songs stammen. Monster Magnet haben „alte Songs für neue Zeiten“ aus der Kiste geholt, vor allem Rock für diese harten Zeiten. Begleitet werden sie in Ulm von der Londoner Garage-Rockband Saint Agnes.

Den größten Kracher kündigt das Roxy für den 11. Juli 2022 an: Dann wird „Element of Crime“ in der Roxy-Werkhalle spielen, unter dem Motto „Schafe, Monster und Mäuse“. Das Kulturzentrum erklärt: „Im nächsten Jahr gibt die Band rund um Sven Regener nur elf Konzerte – wir freuen uns, dass eines davon im Roxy stattfinden wird.“

Seit 35 Jahren spielt die Band ihre Songs, in einer Mischung aus „Folkrock und Blues, Artrock und Kinderlied, Krachorgie und Schmalzmelodie“. Song, Sound und Haltung hat sich Element of Crime auf die Fahnen geschrieben. Bekannt sind Soulballaden wie „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“, Chansons wie „Bevor ich dich traf“ und Pub-Rock-Songs wie „Ein Brot und eine Tüte“. Jakob Iljas an der Gitarre, Richard Pappik am Schlagwerk, dazu Sven Regeners herbe Stimme, das sind die Grundbausteine, dazu kommen David Young (Bass), Ekki Busch (Akkordeon) und Rainer Theobald (Saxofon).

Die Planungen des Roxy reichen noch weiter: Das babbelnde, blödelnde Duo Mundstuhl wird mit dem Programm „Kann Spuren von Nüssen enthalten“ wohl im März 2023 im Roxy auftreten. Die beiden Comedians Lars Niedereichholz und Ande Werner schlüpfen hier in Rollen wie „der psychopathische Grillschorsch“, „der cholerische Andi“ oder sogar „Dschieses“, der auf Geheiß seines Vaters wieder auf der Erde weilt.