Elche wollen alles klarmachen

Spiele zwischen der schwäbischen Basketball-Mannschaft der Elchinger Scanplus-Baskets und den Itzehoe Eagles aus Schleswig Holstein erfordern einen gewissen logistischen Aufwand. Der Tross aus der 30 000-Einwohner-Stadt nördlich von Hamburg hat vor einer Woche sogar zweimal vor Ort übernachtet. Die Elche machten sich ebenfalls schon am Freitag auf die 750 Kilometer lange und etwa siebenstündige Anreise zum Rückspiel im Achtelfinale der Play-offs (Samstag, 17. März, 19.30 Uhr) und absolvierten noch ein Wurftraining in der nur 714 Besucher fassenden und meist fast vollen Lehmwohld-Halle. Eine zweite Übernachtung sparen sie sich aber und fahren direkt nach Spielende zurück. Der Einzug ins Viertelfinale steht dann möglicherweise bereits fest und entsprechend gut sollte die Stimmung sein. Für Optimismus bei den Elchingern sorgen die Leichtigkeit und Souveränität, mit der Itzehoe im ersten Achtelfinal-Spiel mit 99:64 in der Brühl-Halle geschlagen wurde. Abzuwarten bleibt zudem, wie hoch die Motivation der Eagles in diesem Rückspiel noch ist. Sollten sie die Serie wider Erwarten tatsächlich ausgleichen, müssten sie bereits am Montag erneut nach Elchingen reisen und dort am Dienstag (20.30 Uhr) zum entscheidenden dritten Spiel antreten.

Der Auftritt ihrer Mannschaft am vergangenen Samstag hat übrigens einige Fans der Elche derart begeistert, dass sie die Mannschaft von Trainer Dario Jerkic nach Itzehoe begleiten. Verwöhnt wurden die Anhänger der Scanplus-Baskets im ersten Achtelfinalspiel vor allem von Defensivspezialist Marko Krstanovic, der acht Ballgewinne verbuchte. Dabei schaffte er das Kunststück, das Spielgerät jeweils mindestens einmal einem Point Guard, einem Shooting Guard, einem Small- und einem Power-Forward und zu guter Letzt auch noch einem Center zu klauen.