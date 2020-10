Eislaufsaison mit Einschränkungen hat begonnen

Eis frei! Die Eishalle der Eissportanlage im Donaubad in Neu-Ulm hat ihre Tore geöffnet.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gelten einige Sonderregelungen. Um Hygienestandards einhalten sowie Besuchsströme sicher steuern zu können, wurden Laufzeiten eingeführt. Die Laufzeiten sehen aus wie folgt:

Eislauf-Tarif Vormittag: 10 bis 13 Uhr

Eislauf-Tarif Tag: 14 bis 17 Uhr

Eislauf-Tarif Abend: 18 bis 21 Uhr

An Samstagen und zu Ferientagen ist am Abend bis 22 Uhr geöffnet. Die Freipiste folge, sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen. „Zu den Herbstferien hoffen wir, die Außenpiste in Betrieb nehmen zu können“, so Martin Paul, Marketingleiter des Donaubads.

Reinigung in der Pause

Nach dem Ende jeder Laufzeit muss die Anlage verlassen werden. In den Pausen werden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen als auch eine Eisaufbereitung durchgeführt.

In der Vorsaison ist von Freitag bis Sonntag geöffnet, mit Start der Hauptsaison erweitern sich dann die Öffnungstage. In der Hauptsaison ist in den Ferien täglich und zu Nichtferienzeiten auch mittwochs und donnerstags geöffnet.

Preise wurden reduziert

Die Preise wurden wegen der verkürzten Besuchsdauer im Vergleich zum Vorjahr reduziert. So zahlt ein Erwachsener für bis zu drei Stunden Aufenthalt 4,50 Euro, Ermäßigte 3,50 und Kinder 2,50 Euro. Familienkarten gibt es für sechs (Familie klein) und elf Euro (Familie groß).

Um bei Corona-Verdachtsfällen dem Gesundheitsamt die geforderte Infektionsketten-Nachverfolgung zu ermöglichen und die Besuchszahlen-Obergrenze einhalten zu können, benötigen Kunden vor ihrem Eintritt (wie auch schon zur Freibad-Saison und aktuell für Erlebnisbad und Sauna) eine kostenlose Online-Reservierung unter www.reservierung.donaubad.de. Dort sind neben dem Besuchstag/-zeitraum auch die Kontaktdaten zu hinterlegen. Der Kauf der Eintrittskarte erfolgt gegen Vorlage der kostenfreien Reservierungs-Bestätigung wie bisher vor Ort an der Eingangskasse.

Wegen Corona keine Dauerkarten

Aufgrund des Besuchszahlenobergrenzen ist der Verkauf von Dauerkarten für die Eislauf-Saison 2020/21 nicht möglich.

Beim Lauf auf den beiden Eisflächen kann die Mund- und Nasenbedeckung abgenommen werden. Schilder vor Ort erläutern die nötigen Abläufe und Vorschriften auf der Anlage.