Eislauffläche erst nach Weihnachten

Erst sollte die Eislauffläche in Ulms Zentrum schon im Advent kommen, nun haben sich die Pläne geändert. Was dahintersteckt und worauf sich die Menschen freuen können.

Eine Eislauffläche aus Kunststoff soll nach Weihnachten die Menschen nach Ulm locken. „Das Angebot ist gratis, wir wollen den Familien in der Stadt etwas bieten“, kündigt Markus Mendler, in der Stadtverwaltung für Wirtschaftsförderung zuständig, an. Die ursprünglichen Überlegungen haben die Verantwortlichen allerdings deutlich verändert. Aus guten Gründen, wie Mendler sagt.

Die Kunststoff-Eislauffläche sollte eigentlich in der Weihnachtszeit errichtet werden, als mögliche Standorte waren zunächst der Platz zwischen dem Polizeipräsidium und dem Stadthaus sowie eine Fläche am Rathaus im Gespräch gewesen. Noch früher war ein Lichtfestival angedacht gewesen, das angesichts der Energiekrise aber abgesagt wurde.

Aus dem gleichen Grund will die Stadt den Stromverbrauch durch die Eislauffläche transparent darstellen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Anregungen waren aus dem Innenstadtdialog gekommen, bei dem Vertreterinnen und Vertreter vieler verschiedener Gruppen über die bestmögliche Entwicklung des Ulmer Zentrums diskutiert haben.

„Wir wollten die Weihnachtszeit nicht überfrachten“, begründet Mendler die Terminänderung. Jetzt habe man die Zeit von Mittwoch, 28. Dezember, bis zum Sonntag, 8. Januar 2023, im Blick. Dann enden die Schulferien.

In der Vorweihnachtszeit sei für Menschen allen Alters auf dem Weihnachtsmarkt viel geboten. Mendler zählt Beispiele auf: Für die Familien gebe es etwa die Märchenjurte, die lebendige Krippe und den Märchenwald auf dem südlichen Münsterplatz. Dort soll nach Ende des Weihnachtsmarkts die Eislauffläche aufgebaut werden.

Der Budenzauber hat am Donnerstag, 22. Dezember, letztmals geöffnet. Dann wird abgebaut, aber nicht alles. Auch rund um die Eislauffläche solle es einige Stände geben, an denen Essen und Getränke verkauft werden, verrät Mendler. Dass die Schlittschuh-Idee überhaupt umgesetzt werden kann ist, liegt auch an einem Zeltverleih. „Wenn wir das machen, dann gescheit. Die Leute sollen das genießen können“, sagt Mendler. Der Münsterplatz ist uneben. Würden die Kunststoffplatten direkt auf das Kopfsteinpflaster gelegt, wäre die Bahn holprig. Die Lösung: Bodenplatten aus dem Zeltverleih, auf denen das künstliche Eis ausgelegt wird. Lediglich die Zusage des Unternehmens steht noch aus. Mendler rechnet aber mit einer baldigen Antwort – und damit, dass dem Angebot dann nichts mehr im Weg steht.