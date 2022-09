Eisenbahnfreunde fahren mit der Schmalspurlok 99 7203

Die Ulmer Eisenbahnfreunde laden Interessierte für Sonntag, 25. September, zu einer Fahrt mit der Schmalspurlok 99 7203 durch das beliebte Duital von Amstetten nach Oppingen ein. Der Bahnhof Oppingen lädt zur gemütlichen Einkehr bei Kaffee und Kuchen ein.

Die Abfahrtszeiten in Amstetten sind am Sonntag um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Am Bahnhof Oppingen können die Besucher vom Bahnhof Wanderungen oder Radtouren unternehmen, die Fahrräder werden im Zug kostenlos mitgenommen. Die Rückfahrten finden um 11.10 Uhr, 13.10 Uhr 15.10 Uhr und 17.10 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter: www.uef-dampf.de