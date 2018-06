Einzelhändler wollen im Internet sichtbarer werden

Ein gemeinsamer Internet-Marktplatz der Ulmer Geschäfte wird kommen. Das steht für Henning Krone, Citymanager in Diensten des Vereins Ulmer City Marketing, außer Frage. Derzeit laufen Gespräche mit vielen Anbietern, um den „Ulmer Weg" einer Verknüpfung von Online-Handel und stationären Geschäften hinzubekommen. Handlungsbedarf ist da: Da der Onlinehandel wächst, der Gesamtmarkt aber stagniert, befindet sich der gesamte Einzelhandel in einem Verdrängungswettbewerb.

Dass Läden „zum Anfassen" bald für immer ihre Türen schließen müssen, falls sie sich nicht auf eine mit Smartphone bewaffnete Kundschaft einstellen, ist die Überzeugung von Andreas Haderlein. Der Innovationsberater entwickelte das Pilotprojekt „Online City Wuppertal" mit. Der Vordenker in Sachen Zweigleisigkeit von stationärem Verkauf und Online-Kommunikation stellte die Plattform jüngst beim „Cross Channel Tag" der Ulmer IHK vor. 50 Händler verkaufen in Wuppertal über eine gemeinsame Internetseite 6000 verschiedene Produkte.

Auch Henning Krone hatte bereits Gespräche mit Atalanda, der Firma hinter dem Online-Marktplatz. Nun gelte es herauszufinden, ob diese Lösung ihre Anhänger in der Ulmer Händlerlandschaft finden wird. Zwischen acht und zwölf Prozent des Verkaufspreises müssten die Händler an Atalanta überweisen.

Handel ist Wandel: „70 Prozent der traditionellen Händler werden sich völlig neu erfinden müssen oder sie verschwinden." Diese These stellt Eva Stüber, vom Institut für Handelsforschung in Köln auf. Daran führe im Grunde kein Weg vorbei, weil Umfragen zeigen, dass der „traditionelle Handelskäufer", also jene Kunden, die Online-Shops meiden, zu einer aussterbenden Art gehören. Bis 2020 werde der Online-Handel je nach Branche zwischen 15 und 25 Prozent ausmachen. Derzeit sind es im Schnitt nur etwa acht Prozent.

Noch gehört eine Verknüpfung von Online-Handel und stationärem Geschäft in Ulm eher zu den Ausnahmen. Doch es gibt Beispiele: Wie ein Nebeneinander von stationärem Handel und dem Internet funktionieren kann zeigt etwa Hermann Hutter, der geschäftsführende Gesellschafter von Abt am Münsterplatz. Abt in Ulm, gegründet 1879, zählt sich zu den „führenden Lifestylegeschäften in Deutschland" und vertreibt auf 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche Geschenkartikel, Haushaltswaren und Porzellan.

Fünf verschiedene Online-Shops

In den vergangenen zwei Jahren startete Hutter fünf verschiedene Onlineshops. Dazu gehört der eigene Abt-Shop aber auch das Internetgeschäft von Starkoch Johann Lafer. Über mehrere Kanäle zu verkaufen sei der richtige Weg. „Es ist aber ein großer Kraftakt“, räumt Hutter ein. Man müsse sich das Know How aneignen, entsprechendes Personal aufbauen, die geeigneten EDV-Lösungen einrichten und dann eine passende Logistik organisieren.

In jüngster Zeit bemerkte Hutter eine Veränderung unter seinen Kunden: „Man spürt auch, dass der Kunde etwas umdenkt und merkt, dass ihm etwas verloren geht, wenn die Innenstadt weniger Händler besitzt." Aber die stationären Händler müssten sich mit dem Internet arrangieren. Wer sich der Digitalisierung verschließe, werde von ihr überrannt. Im Idealfall laufe das dann so, dass Kunden zuerst im Abt-Onlineshop nachschauen und dann vorinformiert ins Geschäft kommen. Denn letztlich wollten viele Kunden nicht auf persönliche Beratung verzichten. Der Beratungsklau bleibt da nicht aus: „Das tut weh", sagt Hutter über Kunden, die nach erbrachter Beratung woanders im Netz kaufen.

Doch anscheinend nimmt dieses Problem ab: „Online ist mittlerweile der Showroom des stationären Handels", sagt Eva Stüber. „Hier muss Ulm sichtbarer werden", sagt Citymanager Krone, insbesondere die kleinen, inhabergeführten Geschäfte. Eine Seite wie „Online City Ulm" könnte die Aufmerksamkeit auf das Angebot vor Ort richten. (heo)