Einstein-Discovery Center: Sparkasse zeigt Visionen

Vom 15. Februar bis 31. März werden mehrere Entwürfe von Studierenden des Masterstudiengangs Architektur der Hochschule für Technik in Stuttgart im Forum der Sparkasse Ulm ausgestellt. Diese geben Aufschluss darüber, wie sich das künftige Albert Einstein-Discovery Center in das Ulmer Stadtbild integrieren lassen könnte.

Es soll ein architektonischer Blickfang werden

„Wir freuen uns sehr, dass die Ausstellung im Forum der Sparkasse in der Neuen Mitte stattfinden kann. Es ist der ideale Ort, die Ergebnisse trotz Corona einem breiten Publikum zu präsentieren – entweder in den großzügigen Räumlichkeiten unter Beachtung der Hygienevorschriften oder von außen durch die Fensterfronten rund um das Forum“, so Nancy Hecker-Denschlag, Vorstandsvorsitzende des Vereins, der das Discovery Center Ulm realisieren möchte Das Discovery Center bringe nicht nur viel Potenzial für die Wissenschaftsstadt Ulm mit sich, es soll ebenfalls ein architektonischer Blickfang werden.

Für die studentischen Arbeiten standen zwei Standorte zur Auswahl: den Parkplatz neben dem denkmalgeschützten Ulmer Theater. Hier könnte das Gebäude eine Brücke zwischen Tradition und Moderne schlagen. Der zweite Standort umfasst das noch brachliegende Bahngelände am Blaubeurer Ring. In diesem Gebiet ist ein städtebaulicher Umbruch bereits im Gange.

Beide Bauorte wurden von Baubürgermeister Tim von Winning zur Analyse freigegeben. Er betont: „Albert Einstein und das Discovery Center sind für die Wissenschaftsstadt Ulm ein hoher Identitätsfaktor. Wir würden uns freuen, wenn es uns mit dieser ersten Studie gelingt, ein Gefühl dafür zu bekommen was an den Standorten für ein Mehrwert entstehen kann und was vielleicht auch nicht so gut funktioniert.“

Von kubistischen Bauten bis eigenständige Formen

In Ulm sprießen überall neue Bauwerke zwischen den traditionellen Häusern empor, welche „die Modernität unserer Zeit“ mit der bedeutenden Historie der Stadt verbinden. Dieser Brückenschlag lieferte auch das Motto für die ausführliche Einführung der Architekturstudierenden in die Geschichte und kommunale Politik der Ulmer Stadtentwicklung.

Unter enger Begleitung der beiden Professorinnen Christine Kappei und Rebecca Chestnutt sollten sie realistische Entwürfe für die beiden zur Auswahl stehenden Grundstücke erarbeiten. Das Ergebnis sei „beeindruckend“: Die Vorschläge reichen von kubistischen, sich an das Stadtbild anpassenden Bauten bis hin zu ganz eigenständigen Formen.

So könnte es aussehen: In Ulm soll das „Discovery Center“ entstehen. (Foto: Verein der Freunde eines Albert)

Neben den Gebäudeentwürfen werden im Sparkassen-Forum auch detaillierte Pläne ausgestellt, die Einblicke in die potenziellen Innenräume des Discovery Centers gewähren. Gleichzeitig werden Video-Installationen auf Bildschirmen zu sehen sein, in denen die Studierenden ihre Entwürfe erläutern. Die Besucher der Ausstellung erhalten die Gelegenheit, für ihren Favoriten abzustimmen.

Öffnungszeiten

Mo - Do: 8 bis 18 Uhr

Fr: 8 bis 16.30 Uhr