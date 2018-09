Einparken in Tiefgarage geht schief: Frau verletzt sich schwer

Eine Autofahrerin hat sich am Montag in Ulm beim Versuch in eine Tiefgarage einzufahren schwere Verletzungen zugezogen.

Gegen 17.30 Uhr wollte die 67-Jährige nach Angaben der Polizei in eine Tiefgarage im Poppenreuteweg fahren. Das Schloss, mit der sich das Garagentor öffnen lässt, befand sich auf der Fahrerseite vor der Tiefgarage.

Weil die Frau nicht nahe genug an das Gerät herangefahren war, musste sie die Fahrertür öffnen. Als die 67-Jährige ihren Fuß auf den Asphalt setzte und aussteigen wollte, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Es rollte die Abfahrt hinab. Die Fahrertür schloss dabei und klemmte den Fuß der Peugeotfahrerin ein.

Die Frau rief später selbstständig die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten der Autofahrerin zur Hilfe: Die Sanitäter versorgten sie und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, die Feuerwehr schob den PKW die Auffahrt hinauf und die Polizisten nahmen den Unfall auf.