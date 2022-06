Jeden Samstagnachmittag sind Mitglieder aus den Jugend-Gruppen im DRK-Kreisverband Ulm an der Donauhalle, um mit den dort untergebrachten Kindern aus der Ukraine zu spielen und zu basteln, teilen die Verantwortlichen des DRK mit. Die Verständigung klappt bestens und hauptsächlich ganz klassisch „mit Händen und Füßen“, wie Sophie Kunkel vom Jugendrotkreuz (JRK) sagt. Viele Worte braucht es da ohnehin nicht, wenn zum Beispiel aus Wolle und Holzperlen fantasievolle Traumfänger entstehen. Geduldig wickeln die Mädchen Wolle um die Rahmen. Karin Hinterreiter hilft bei der weiteren Gestaltung. „Die Kinder freuen sich über die Abwechslung“, sagt Sophie Kunkel. „Wir möchten, dass sie hier einfach Kind sein können.“ Immer mehr finden sich an den Basteltischen ein, Jungen und Mädchen fädeln Perlenketten auf und probieren die Spiele aus, welche die JRKler aus den verschiedenen Ortsvereinen mitgebracht haben. Mütter und Großmütter schauen zu und helfen. Mindestens den Juni über wolle das JRK das Samstags-Angebot aufrechterhalten, sagt Mario Klumpp. Denn das zeigt ein Blick in die Runde: Beim Spielen und Basteln herrscht eine entspannte Atmosphäre. Nika, Dana, Katja geben mit Gesten zu verstehen, dass sie den Nachmittag genießen. „Wenn die Kinder uns ein Lächeln zurückgeben, dann haben wir unsere Aufgabe richtig gemacht“, sagt Claudia Lichtl.