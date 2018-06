Eineinhalb Tonnen Kunst für das Wiley

Die Platzierung war Millimeterarbeit, das Werk selbst ist eher massiv: Am Donnerstag wurde im Park an der Hochschule Neu-Ulm die vier mal zwei Meter große und eineinhalb Tonnen schwere Plastik „Endlich“ von Klaus Staudt platziert. Einen Entdeckungsspaziergang ist das Werk auf jeden Fall wert.

Der 1932 geborene Künstler Staudt zählt zu den wichtigsten Vertretern der Konkreten Kunst in Deutschland. Das schwarz lackierte Werk kam mit einem Transporter aus Saarlouis im Saarland. Es ist eine Dauerleihgabe aus der dortigen Sammlung Dietmar Klütsch.

Bei der Aufstellung dabei war auch Helga Gutbrod, Leiterin des Edwin-Scharff-Museums. Für sie ist die Großplastik ein „herausragendes Werk eines Meisterschülers von Ernst Geitlinger“. Die Stadt Neu-Ulm ist seit den 1990er Jahren Besitzerin von dessen Nachlass, der aus 100 Gemälden, 300 Gouachen und 100 Druckgrafiken besteht, Teile davon werden im Kunstmuseum am Petrusplatz gezeigt. Staudt war Schüler, Assistent und enger Vertrauter Geitlingers. Von 2013 bis 2015 gab im Scharff-Museum unter dem Titel „Anziehung und Abgrenzung“ eine Ausstellung, in der Arbeiten Staudts denen seines Lehrer Geitlinger gegenübergestellt wurden.

Im Rahmen der Vorbereitungen zu dieser Schau hatte der inzwischen verstorbene Saarlouiser Sammler Dietmar Klütsch dem Museum angeboten, „Endlich“ als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Was nun, Jahre später, in die Tat umgesetzt wurde. Was durchaus einiges an Aufwand erforderte. So musste für die Aufstellung der Großplastik extra ein Fundament geschaffen werden; auch Sicherheitsuntersuchungen waren vorab nötig.

Auf den ersten Blick erinnert „Endlich“ an ein Klettergerüst. Tatsächlich ist die Plastik aber ein Spiel mit geometrischen Formen. Aus einem aus acht Quadraten bestehenden Bodenraster erheben sich in Länge und Winkelgrad variierenden Schrägen. Dadurch entstehend, von der langen Seite aus betrachtet, in der Größe aufsteigende Rechtecke, während von der kurzen Seite aus Dreiecke zu sehen sind. Ein mathematisch wirkendes Werk, das aber auch mit seiner Umgebung, vor allem der Fassade der Hochschule, in Kontakt tritt. Museumsdirektorin Gutbrod hebt die Lichtreflexe auf der schwarz-glänzenden Oberfläche hervor und den sich je nach Tageszeit verändernden Schattenwurf.