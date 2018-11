Eine Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall bei B28

Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Samstagmittag in Blaustein.

Gegen 13.10 Uhr ereignete sich laut Mitteilung der Polizei der Unfall an der Kreuzung Weiherstraße zur B28, Ulmer Straße. Ein 23-Jähriger bog von der Weiherstraße nach links in Fahrtrichtung Blaustein auf die Ulmer Straße ab. Dabei übersah er die Vorfahrt einer 41-Jährigen, die in Richtung Herrlingen fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Am Auto des jungen Mannes entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro. Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf.