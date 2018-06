Eine Reise in die Vergangenheit

Die Reise in die Vergangenheit beginnt am Haupteingang der Wilhelmsburg an der Prittwitzstraße. Gabriel Hartlieb und Lothar Kneer vom Förderkreis Bundesfestung Ulm haben der Familie Dreher aufgesperrt. Hinein geht es einen dunklen, langen Gang. Von der schwülen Hitze ist drinnen nichts mehr zu bemerken, zwischen den dicken Festungsmauern ist es kühl. Feuchtigkeit hat sich am schwarzen Boden gesammelt, die nackten Wände werden spärlich von einzelnen Glühbirnen angestrahlt. Lothar Kneer läuft mit der Taschenlampe voraus.Sieben Jahre lang haben die Drehers nach dem Krieg in der als Flüchtlingslager genutzten Zitadelle der Ulmer Bundesfestung auf dem Michelsberg gelebt.

Für die drei Frauen und drei Männer sind dies nicht irgendwelche Gemäuer, sondern jeder Winkel birgt Erinnerungen, die jetzt wieder hoch kommen: „Da sind wir immer herum gerannt!" „Da war die Mädchenkammer, und da die Bubenkammer!" „Zwischen diesen Nischen hier gab es immer Kopfballturniere!"

Die Familie Dreher hat von 1945 bis 1952 in der Wilhelmsburg gelebt. Mehrere Tausend Menschen wurden im Laufe der Jahre, bis 1956, in den Kasematten untergebracht. In dem Mikrokosmos Festung lebten Menschen unterschiedlicher Nationalität und Konfession, mit ganz verschiedenen Schicksalen, die aber durch eins geeint wurden: Sie waren ausgebombt und hatten kein Dach über dem Kopf.

Die Wilhelmsburg wurde für einige Jahre ihr Zuhause. Hier erlebten Eberhard, Kurt, Rosemarie, Ursula, Margarethe und Alexander Dreher einen wichtigen Teil ihrer Kindheit. Heute sind sie zwischen 64 und 79 Jahre alt und leben mit ihren Familien weit verstreut, in Deutschland, auf Lanzarote und in den USA. Regelmäßig treffen sie sich wieder, doch jetzt kehrten zum ersten Mal alle Sechs in die Wilhelmsburg zurück. Und waren zum Teil zu Tränen gerührt.

Möglich machte dies der Förderkreis Bundesfestung mit einer eigens angebotenen Führung. Diese brachte die Geschwister auch in eine nachgebildete Wohnkasematte aus der Nachkriegszeit, die Mitglieder des Förderkreises in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit wieder hergerichtet haben. „So war es", ruft Rosemarie beinahe triumphierend, als sie den Raum betritt. Hier die Schränke, die als provisorische Raumtrenner dienen, da das Bett der Eltern, dort der Esstisch für alle, die zwei Nischen für Buben und Mädchen, ein Herd, eine Ecke mit Gerümpel, denn eine Abstellkammer gab es nicht, auch keine eigene Toilette.

Es ist zwar nicht das Zimmer, in dem die Drehers bis 1952 lebten, sondern eine von 570 Kasematten, wie es sie damals gab. Doch es ist authentisch, sagt Kurt Dreher beeindruckt über das Zimmer. „Und es zeigt die Kargheit und Improvisation, die nötig waren nach dem Krieg." Der Anblick weckt freilich auch Wehmut. „Wenn ich diese Bilder sehe, weiß ich, dass da ein ganzes gelebtes Leben dazwischen steht", sagt der 75-Jährige.

Trotzdem überwiegen bei den Geschwistern die freudigen Erinnerungen. „Es war auch schön", sagt Ursula. „Wir hatten zum Beispiel viel Platz zum Spielen. Im Hof, im Wald, auf dem Hügel." „Heute sagt man: Erlebnisspielplatz", ergänzt ihr Bruder Eberhard. Damals sei die ganze Festung ein Abenteuerspielplatz gewesen. Und nicht nur das: „Freundschaften, die hier entstanden sind, halten zum Teil noch heute."

Während seine Schwestern sich auf Tablets Fotos zeigen, fallen Kurt Dreher viele Episoden aus seiner Kindheit ein, die er mit der Wilhelmsburg verbindet. Wie er beispielsweise als kleiner Bub einmal ganz allein zum Milchholen nach Lehr geschickt wurde. Oder wie die Kinder zu Weihnachten von amerikanischen Soldaten kleine Geschenke bekamen. Ein Blechauto von damals hat er noch heute. Mit Lothar Kneer teilen die Drehers die Erinnerung an einen geheimnisvollen Gang von der Festung bis zum Münster – der in Wirklichkeit aber ein Abwasserkanal war.

Dass seine Gäste von der Wohnkasematte so angetan sind, freut Lothar Kneer besonders. „Das ist mein ganzer Stolz", sagt der Weißenhorner, der selbst einige Jahre seiner Kindheit in der Wilhelmsburg verbracht hat. Seine Eltern betrieben damals einen Lebensmittelladen in der Flüchtlingsunterkunft. Als Bub half er beim Verkauf von Butter, Brot und Wurst. (mru)