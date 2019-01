Eine Million Euro für die Hochschule Ulm

Die Hochschule Ulm erhält aus dem Fonds „Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg (FESt)“ bis 2020 eine Million Euro vom Wissenschaftsministerium, um Studierende noch zielgerichteter fördern zu können. Gefördert werden insgesamt sechs Projekte zur Weiterentwicklung von Lehre, Studien- und Lernmöglichkeiten. „Mit den geförderten Projekten können wir Studieninteressierte noch besser dabei unterstützen, das für sie passende Studium zu finden“, sagt Rektor Volker Reuter.

Mit dem Vorhaben „Talent Scout“ evaluiert und überarbeitet die Hochschule ihren bestehenden Studierfähigkeitstest. Für ein erfolgreiches Studium in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach sind Mathematik und Physik wichtige Grundlagen – da ist Schülern nicht immer klar, was im Studium auf sie zukommt. Über das Projekt „Cooperation Schule – Hochschule (cosh)“ bilden Professoren der Hochschule gemeinsam mit Studierenden sowie Lehrern Teams, um mit falschen Vorstellungen bei Schülern aufzuräumen und ihnen zugleich Spaß an mathematischen und physikalischen Fragestellungen zu vermitteln. Ein weiterer Schwerpunkt der geförderten Vorhaben liegt in der konkreten Unterstützung beim Studieneinstieg. An internationale Studieninteressierte richtet sich das Projekt „Ahead“ mit mehrsprachigen Webinaren und der Nutzung von sozialen Medien für Fragen zum Studienangebot. Gemeinsam mit der Universität Ulm und der Hochschule Biberach werden praxisnahe Lehrprojekte und Coachings zu den Themen Gründerkultur und Startups angeboten.