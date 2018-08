Eine gute Probe, eine schlechte Probe

Das Testspiel zwischen dem Landesligisten TSV Neu-Ulm und dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstagabend ist für beide Mannschaften eine Generalprobe gewesen. Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm startet am Samstag, 18. August, 17 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Oberensingen in die Landesliga-Saison, während die Spatzen ebenfalls am Samstag (Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Donaustadion) in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten Eintracht Frankfurt treffen. Die deutlich bessere Probe hatten die Spatzen, am Ende setzten sie sich mit 6:0 durch. Die Tore erzielten Thomas Rathgeber (17., 33., 47.), David Braig (19.), Adrian Beck (74.) und Georgios Manolakis (85.).