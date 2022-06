Abkühlung gefällig? Mit dieser Ulmer Erfindung kann man dabei sogar noch Geld sparen

In Deutschland macht sich Sommerhitze breit und im heimischen Kühlschrank ist leider kein Platz mehr frei? Eine Ulmer Firma will nun die Antwort gefunden haben. Sie hat Kühlkleidung entwickelt, die Menschen an den heißesten Tagen des Jahres tragen können. Vor allem für die Autofahrt in den Urlaub seien die coolen Klamotten geeignet. Es lasse sich damit nämlich Sprit sparen, teilt Pervormance International mit.

Das kostet eine Kühlweste

Denn wer im Auto den kühlenden Stoff trägt, der könne, heißt es weiter in der Mitteilung der Firma, so auf die Klimaanlage verzichten. Und damit wiederum könnten bis zu anderthalb Liter Kraftstoff auf 100 gefahrene Kilometer eingespart werden, was nicht nur die Umwelt freue, sondern auch den Geldbeutel.

So ganz billig ist die Kühlkleidung aber nicht. Eine Weste der Linie E.Cooline schlägt im Onlineshop mit 189,90 Euro zu Buche. Die kühlende Kleidung gibt es in mehreren Ausführungen, im Angebot sind auch Shirts, kühlende Halstücher, Basecaps sowie Produkte für kühle Arme und Beine.

Pärchen im Urlaub mit Kühlwesten. (Foto: Pervormance International)

Mit seinen Funktionstextilien stattet das Unternehmen nach eigenen Angaben Menschen im medizinischen Bereich aus, aber auch Arbeiter an heißen Produktionsstätten, Feuerwehrleute oder Menschen, die bei hohen Temperaturen im Freien arbeiten. Bislang will Pervormance International bereits über 100 000 Kleidungsstücke verkauft haben.

So funktioniert die Kühlkleidung

Wie das Ganze funktioniert? Die Kühl-Textilien könnten in nur wenigen „simplen Schritten“ aktiviert werden. Es reiche aus, die Kühlweste einfach unter den Wasserhahn zu halten und danach zu trocknen. Danach sei die Kleidung überall einsatzbereit – bis zu 20 Stunden lang

Dahinter stecke eine patentierte Technologie („made in Germany“) mit „smarten Fasern in einer 3D-Struktur“. Erzeugt werden könne damit eine Kühlenergie von bis zu 660 Watt, mit der sich Nutzer um bis zu zwölf Grad herunterkühlen könnten. Der Effekt sei bereits durch das Hohenstein Institut bestätigt worden.

Worauf Pervormance International stolz ist: Die Kühlkleidung sei nicht nur waschbar und bequem, sondern auch klimaneutral. Benötigt würden „keinerlei umweltbelastende Energiequellen oder Kältemittel“.

Schon die UN soll die Firmenchefinnen gewürdigt haben

Geleitet wird die Firma von Gabriele Renner und Sabine Stein, die angeben, von der UN bereits für ihr „Female Empowerment“, ihre Nachhaltigkeit und ihren Innovationsgeist gewürdigt worden zu sein. Sie setzen sich laut eigenen Angaben ein für Nachhaltigkeit, Umwelt, faire Arbeitsbedingungen und Frauenrechte. Seit 2013 sei Pervormance International klimaneutral. Dies gelinge durch das Upcycling von Altfasern, den Einsatz von Naturstrom, kurze Transport- und Produktionswege, regionale Herstellung oder wiederverwendbare Verpackungen.

Auch fürs Büro würden sich die Kühlwesten eignen. (Foto: Pervormance International)

Vor allem hinterm Steuer, so die beiden Macherinnen, sei die Kühlkleidung nützlich – und könne sogar Leben retten. Denn wer aus Spritspargründen auf die Klimaanlage verzichtet, dessen Konzentration lasse nach und Fahrfehler nähmen zu. Pervormance International dazu: „Die Unfallgefahr steigt.“ Außerdem das aggressive Verhalten im Straßenverkehr.

Fazit der Firma: „Wer seine Urlaubslaune bei Hitze erhalten will, kann mit Kühlkleidung den Sommer mit all seinen Hitzeperioden bestens überstehen.“ Und zur Not damit sogar Lebensmittel einpacken, sollte der Kühlschrank seinen Geist aufgeben.