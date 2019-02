Einbruchserie in Langenau: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Firma in Langenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Täter von einer Alarmanlage überrascht und flüchteten.

Demnach gingen die bislang Unbekannten gegen 2.30 Uhr zu der Firma in der Hindenburgstraße. Dort hebelten sie ein Tor auf und gingen auf das Grundstück. Sie schlugen eine Scheibe ein und kamen so in das Firmengebäude. Die Alarmanlage löste aus und überraschte die Einbrecher. Sie flüchteten ohne Diebesgut.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, gingen noch fünf weitere Anzeigen ein. Demnach brachen die Unbekannten in der Nacht bei einer weiteren Firma in der Hindenburgstraße ein. In der Straße Kiesgräble machten sich die Diebe an vier Gebäuden zu schaffen.

In allen Fällen habe die Polizei nach eigenen Angaben die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 5000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Nacht zum Freitag nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.