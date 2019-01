Einbruch in Gaststätte

Alkohol und Geld erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Ulmer Innenstadt.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Kronengasse ein. Über ein Fenster gelangten die Diebe in die Gaststätte. Aus dieser stahlen sie mehrere Flaschen Alkohol und Geld. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/188-3312 zu melden.