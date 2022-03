Einbrecher zur Mittagszeit ertappt

In Ulm hat am Montag ein Zeuge einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Gegen 11.30 Uhr hörte ein Zeuge Geräusche aus dem Vorgarten Auf dem Kreuz. Deshalb ging er ins Erdgeschoss, berichtet die Polizei. Er stellte fest, dass die Tür der Wohnung dort offen war und ging hinein. Dort sah er einen Unbekannten. Der flüchtete über die Terrasse in den Vorgarten.

Der Zeuge folgte ihm und sprach ihn an, worauf der Unbekannte aggressiv reagierte. Der Zeuge brachte sich in Sicherheit und informierte über Notruf die Polizei. Der Einbrecher aber flüchtete.

Zeugen gesucht

Ihn beschrieb der Zeuge als „jüngeren Mann“. Er sei hell gekleidet gewesen und habe einen Anorak mit Kapuze getragen. Um wen es sich bei dem Täter handelt und ob er Gegenstände mitgenommen hat, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei hat die Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter der Telefon-Nummer 0731/1880.