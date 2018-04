Einbrecher versuchen Container zu knacken

In ein Büro auf einer Baustelle beim Dornstadter Teilort Temmenhausen wollten Unbekannte am Wochenende einbrechen. Laut Polizei hatten Einbrecher versucht, einen Container zu knacken.

Die Beschädigung an der Türe wurde am Sonntag gegen 6 Uhr festgestellt. Die Täter hatten versucht die Türe zu einem Bürocontainer an der Baustelle bei Temmenhausen aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen stand.

Der Schaden an der Tür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Dornstadt (Telefon 07348/96790) ermittelt und sucht nach den Tätern.