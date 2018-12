Einbrecher unterwegs

In Häuser stiegen Unbekannte am Mittwoch in Dornstadt und in Weidenstetten ein.

Tage zuvor scheiterten Diebe in Heidenheim und in Ulm. In Tomerdingen waren die Diebe zwischen 14.15 Uhr und 20 Uhr zu Gange. An einem Haus im Eichenweg hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Sie fanden Schmuck, mit dem sie flüchteten. Zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr waren Einbrecher in der Lammgasse in Weidenstetten unterwegs. Hier hebelten sie an einem Haus eine Terrassentür auf und gingen ins Innere. Ebenfalls mit erbeutetem Schmuck verschwanden sie wieder. Zwischen Sonntag und Mittwoch scheiterten Diebe in der Berchtenstraße in Heidenheim und in Harthausen. Die Unbekannten wollten an den Gebäuden eine Tür aufhebeln. Die Türen hielten den Versuchen stand. Die Einbrecher blieben draußen.