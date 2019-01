Einbrecher steigen in unbewohntes Haus ein

Unbekannte stiegen in der Nacht zum Sonntag in ein unbewohntes Haus in Allmendingen ein.

Das Gebäude befindet sich in der Hauptstraße in Allmendingen. Ein Zeuge bemerkte am Sonntagmittag eine offen stehende Tür. Wie die Polizei mitteilt, ist das Haus unbewohnt. Die Ermittlungen dauern an. Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Einbrecher ihr Vorhaben schnell auf.