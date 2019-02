Einbrecher steigen in Firma ein – Alarmanlage überrascht sie

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Firma in Langenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Täter von einer Alarmanlage überrascht und flüchteten.

Demnach gingen die bislang Unbekannten gegen 2.30 Uhr zu der Firma in der Hindenburgstraße. Dort hebelten sie ein Tor auf und gingen auf das Grundstück. Sie schlugen eine Scheibe ein und kamen so in das Firmengebäude. Die Alarmanlage löste aus und überraschte die Einbrecher. Sie flüchteten ohne Diebesgut.

Die Beamten der Ulmer Polizei (Telefonnummer 0731/1880) haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sicherten Spuren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.