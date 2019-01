Einbrecher stehlen Werkzeug von Baustelle

Unbekannte haben Montagnacht auf einer Baustelle in Ulm nach Beute gesucht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sah ein Zeuge am Dienstagmorgen die Einbruchspuren: In der Nacht hatte ein Unbekannter einen Baucontainer in der Mörikestraße aufgebrochen. Der Einbrecher war ins Innere gegangen und hatte dort nach Brauchbarem gesucht. Er fand Bohrer und anderes Werkzeug. Die Sachen machte er zu seiner Beute und flüchtete. Seine Spuren ließ der Täter am Tatort zurück. Sie geben den Ulmer Ermittlern (0731/1880) erste Hinweise auf den Unbekannten.