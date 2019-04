Einbrecher stehlen teure medizinische Geräte

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag teure medizinische Geräte aus einer Firma in Dornstadt gestohlen. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Demnach knackten die Diebe an einem Gebäude in der Zeppelinstraße ein Schloss. So konnten sie die Tür öffnen und in das Innere gelangen. Dort brachen sie laut Polizei weitere Türen auf und stahlen aus einer Praxis mehrere teure Geräte. Außerdem fanden sie Geld der Firma.

Schadenshöhe ist noch unklar

Die Höhe des genauen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten inzwischen Spuren.

Die Polizei in Dornstadt hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Die Ermittler hoffen dazu auch auf Hinweise von Zeugen und fragen:

Wer hat in der Nacht zum Dienstag in der Zeppelinstraße in Dornstadt verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.