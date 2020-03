Einbrecher stehlen Tausende Euro aus Tresor

Bislang Unbekannte sind am Wochenende in einen Herstellerbetrieb für Fleischverarbeitungsmaschinen in Elchingen (Kreis Neu-Ulm) eingebrochen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei Bargeld im mittleren vierstellingen Bereich gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, drangen die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 27. März, bis Sonntag, 29. März, in den Betrieb im Gewerbegebiet in Elchingen ein.

In den Büroräumen der Firma wurden mehrere Schränke und auch ein Tresor gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen, die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizei Neu-Ulm unter der Rufnummer (0731) 8013-0 entgegengenommen.