Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Wochen in ein Haus in Donaustetten eingebrochen. Zwei weitere Einbruchsversuche in Ulm scheiterten jedoch.

Am Samstag zwischen 14.30 und 17.15 Uhr machten sich die Unbekannten laut Polizeiangaben an einem Gebäude in der Feldstraße in Wiblingen zu schaffen. Sie scheiterten an der Eingangstür. Auch in Donaustetten seien Einbrecher gescheitert. Dort hebelten sie an einer Wohnungstür in der Eichbühlstraße.

In beiden Fällen sicherte die Polizei die Spuren. Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei aus Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.

Bei einem weiteren Einbruch in Donaustetten machten Unbekannte Beute. An einem Gebäude im Weidlinshofer Weg hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Sie erbeuteten Schmuck und hinterließen einen Schaden von rund 2000 Euro. Der Einbruch soll innerhalb der letzten Woche begangen worden sein.