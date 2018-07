Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Unbekannte sind am Montag in ein Wohnhaus in Ulm eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten es die Täter auf Schmuck abgesehen.

Um 7 Uhr bemerkte eine Zeugin in einem Wohnhaus in der Stuttgarter Straße den Verlust: Unbekannte hatten in den frühen Morgenstunden Schmuck geklaut.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Unbekannte über ein gekipptes Fenster ins Badezimmer des Hauses kletterten. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Diebe mehrere Räume. Sie wurden fündig.

Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Zurück ließen sie ihre Spuren. Die sicherte die Polizei Ulm (Telefonnummer 0731/1880) und ist jetzt auf der Suche nach dem Schmuck und den Einbrechern.