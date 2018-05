Einbrecher stehlen mehrere Computer aus Firma

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte einen Computer aus einer Firma in Ulm gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Einbruch wurde am Montag gegen 8.50 Uhr entdeckt. Unbekannte hatten das Schloss der Türe aufgebohrt. So kamen sie in das Gebäude in der Römerstraße. In den Büroräumen fanden sie mehrere Computer.

Acht hochwertige Computer nahmen sie mit. Mit ihrer Beute verließen sie die Firma durch eine Nebentüre nach draußen. Der Schaden an der Türe ist gering und wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte die Spuren. Ersten Ermittlungen zufolge müssen die Täter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr, in dem Gebäude gewesen sein. Die Ermittler in Ulm (Telefon: 0731/1880) suchen nach den Tätern. Dabei hoffen die Ermittler auch auf Hinweise möglicher Zeugen.