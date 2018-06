Einbrecher stehlen Geld aus Firmengebäude

Unbekannte sind Montagnacht in ein Gebäude in Blaustein eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Kurz nach sechs Uhr entdeckte ein Zeuge in einer Firma im Dietinger Weg, dass Unbekannte eingebrochen waren. Der Dieb brach zunächst einen Schlüsselkasten auf. Dort fand er einen Schlüssel. Mit diesem öffnete er das Tor zum Gelände.

Auf dem Gelände brach der Unbekannte dann eine Türe zu einer Werkstatt auf. Dort öffnete er gewaltsam weitere Türen. Auch in Schränken und Schreibtische suchte er nach Beute. Er fand eine Kassette und nahm das Geld daraus. Damit flüchtete er.

Bei seiner Tat ließ er viele Spuren zurück. Diese geben erste Hinweise auf den Unbekannten. Jetzt ermittelt die Polizei vom Polizeiposten Blaustein (Telefonnummer 07304/8037-0 oder 0731/188-0) und sucht die Einbrecher.