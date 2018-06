Bislang noch unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Weidenstetten bei Ulm ein BMW Cabrio, einen Kastenwagen sowie mehrere Koffer mit Werkzeugen und Maschinen aus einer Lagerhalle gestohlen. Die Polizei habe nach eigenen Angaben jetzt intensive Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge bemerkte am Dienstag kurz nach 6 Uhr, dass das Rolltor der Lagerhalle offen ist. Dieses hatte er am Montagabend vor dem Verlassen des Geländes geschlossen. Als der Zeuge genauer nachschaute, bemerkte er den Verlust: mehrere Koffer mit Werkzeugen und Maschinen fehlten. Außerdem fehlten ein Citroen-Kastenwagen und der BMW eines Mitarbeiters.

Diebe beschädigen Scheibe am Gebäude

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 1 Uhr, Unbekannte in die Halle einbrachen. Die Diebe beschädigten eine Scheibe am Gebäude und kletterten ins Innere. Dort brachen sie eine Türe auf und durchsuchten die Halle.

Der geklaute Citroen-Kastenwagen wurde am Dienstag kurz nach 7 Uhr durch eine Polizeistreife auf einem Parkplatz in der Hohenstaufenstraße in Göppingen aufgefunden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten an der Halle und am aufgefundenen Citroen Spuren.

Erste Erkenntnisse zu den Tätern

Der Polizeiposten Langenau hat jetzt intensiv die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach den Tätern und dem Diebesgut. Erste Erkenntnisse zu den Tätern ergeben die gesicherten Spuren. Die Ermittler sind aber auch auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und stellen dazu folgende Fragen:

Wer hat im Zeitraum von Montag 17 Uhr bis Dienstag 2 Uhr im Gewerbering in Weidenstetten verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem ist seit Montag 17 Uhr ein schwarzes BMW-Cabriolet aufgefallen?

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Göppingen in der Hohenstaufenstraße im Zusammenhang mit dem dort abgestellten weißen Citroen-Transporter Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiposten Langenau unter der Telefonnummer 07345/92900 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.