Einbrecher schlagen dreimal zu

Gleich in drei Ulmer Häuser sind Unbekannte am Wochenende in Ulm eingebrochen. Nicht in jedem Fall machten die Einbrecher Beute.

In der Nacht zum Sonntag waren Diebe in einem Garten an der Markusstraße in Söflingen zugange. Sie brachen laut Polizei einen Schuppen auf und stahlen daraus das Werkzeug. Mit der Beute verschwanden die Unbekannten.

In derselben Nacht schlichen sich Diebe in eine Tiefgarage in der Straße Erenäcker in Wiblingen. Darin brachen sie eine Garage auf. In der Garage hatte der Besitzer unter anderem Computer gelagert. Die Diebe nahmen mehrere Computer samt Zubehör mit.

Nichts erbeutet haben Diebe in der Nacht zum Montag in der Friedrichsau. Die Unbekannten hatten ein Fenster aufgehebelt und stiegen in das Gebäude ein. Sie fanden jedoch in dem Büro nichts Wertvolles.

In allen Fällen ermittelt jetzt die Ulmer Polizei (Telefon 0731/18 80) und sucht die Diebe.