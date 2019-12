Einbrecher schlachtet Schweine

Wenig Beute hat ein Unbekannter am Donnerstag in einem Haus im Ulmer Stadtteil Wiblingen gemacht. Jedoch habe er „Schweine“ geschlachtet, wie die Polizei in einer Mitteilung am Montag mitteilt.

Demnach muss der Unbekannte im Laufe des Donnerstags ein Fenster im Burgauer Weg aufgebrochen haben. So gelangte er in die Wiblinger Wohnung.

Auf seiner Suche nach Wertsachen fand der Dieb lediglich zwei Schweine – zwei Sparschweine. Diese zerbrach er und nahm das Geld mit. Mehr fiel dem Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht in die Hände.

Mit der Beute ergriff der Einbrecher die Flucht. Ihn sucht jetzt die Ulmer Polizei, die auch die Spuren der Tat sicherte.

Die Ermittler bitten um Hinweise und fragen:

Wer hat am Donnerstag im Burgauer Weg in Ulm-Wiblingen verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.