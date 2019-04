Einbrecher schlägt Scheibe ein

Ein Unbekannter brach am Wochenende in eine Ulmer Gaststätte ein.

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag schlug der Unbekannte an einem Gebäude in der Neuen Straße mit einem Stein eine Scheibe ein. So konnte er das Fenster öffnen und einsteigen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei (Tel. 0731/1880) stahl der Täter ein Kartenlesegerät. Sie schätzt den Sachschaden auf 200 Euro. Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.