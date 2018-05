Einbrecher klaut aus Reisebus

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag Wertsachen aus einem Bus in Langenau gestohlen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Reisebus am Montag gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Am Dienstag gegen 8.30 Uhr stellte die Busfahrerin fest, dass ein Unbekannter die Notöffnung einer Tür mit einem Werkzeug geöffnet hatte. So kam er in den Bus. Dort stahl der Einbrecher mehrere Kleidungsstücke, Süßigkeiten, kleinere Werkzeuge, Tank- und Kreditkarten und ein Mobiltelefon.

Beute in Höhe von 1000 Euro

Der Wert der Beute beträgt etwa 1000 Euro. Der Schaden an der Türe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Langenau sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße etwas beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Langenau unter der Telefonnummer 07345/92900 zu melden.