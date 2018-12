Einbrecher in Firma und Wohnung

Über die Weihnachtsfeiertage schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Werkstatttores einer Firma in der Industriestraße in Neu-Ulm ein.

Dadurch gelangte der Täter in das Gebäudeinnere, entwendete nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Steg in Neu-Ulm brach ein Unbekannter in eine Wohnung ein. Durch gewaltsames Drehen des Schließzylinders konnte der Einbrecher die Türe öffnen und aus der Wohnung 200 Euro Bargeld entwenden. Der Dieb verursachte einen Sachschaden von 150 Euro.