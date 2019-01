Einbrecher hebeln Fenster auf

Unbekannte sind am Samstag in Lonsee in ein Haus eingedrungen. Ob sie dabei Beute machten, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar.

Zwischen 14.30 und 22.45 Uhr machten sich die Einbrecher an dem Haus in der Rosenstraße zu schaffen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Innere. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei (Telefon 0731/188-3312) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun die Täter.