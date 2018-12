Einbrecher flüchten mit gestohlenem Auto

Am Montag richteten Unbekannte bei einer Firma in Mittelbiberach hohen Schaden an.

Gegen 5.30 Uhr entdeckte ein Zeuge die Unbekannten auf dem Gelände in der Industriestraße. Mindestens zwei Männer flüchteten mit einem BMW. Zuvor hatten sie einen Zaun durchtrennt und am Gebäude ein Fenster aufgehebelt. Weitere Scheiben schlugen die Diebe ein. Im Inneren suchten sie nach Barem. Auch einen Tresor brachen sie auf. Mit Geld und einem BMW X3 flüchteten sie. Der Fahrer hatte das Auto vor der Flucht beim Rückwärtsfahren beschädigt. Der Schaden am Gebäude und am Auto beträgt etwa 18.000 Euro. Die Polizei in Biberach (Hinweis-Telefon: 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie ist auf der Suche nach den Verdächtigen und nach Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht in Mittelbiberach verdächtige Personen beobachtet? Wem ist zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr zwischen Mittelbiberach und Ringschnait ein dunkler BMW X3 mit Heckschaden und beschädigter Heckscheibe aufgefallen?