Einbrecher erbeutet Münzsammlung

Münzen hat ein Einbrecher am Freitag aus einer Wohnung in Ulm-Wiblingen gestohlen. Der Einbrecher schlich sich im Lauf des Tages hinter ein Einfamilienhaus in der Friedrichshafener Straße.

Er brach eine Terrassentür auf und durchwühlteanschließend sämtliche Räume. Dabei stieß er auf die Münzsammlung, die er mitnahm. Wegen der großen Unordnung, die der Einbrecher hinterließ, müssen sich die Bewohner erst noch einen Überblick verschaffen, ob sonst noch Wertsachen fehlen. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs, Spezialisten sicherten in der Wohnung die Spuren.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0731/1880.