Einbrecher erbeutet Geld und Schmuck

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Haus in Ulm eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Demnach wurde der Einbruch am Mittwoch kurz nach Mitternacht entdeckt. Ein Unbekannter ging auf den Balkon an dem Haus in der Promenade. Dort hebelte er die Türe auf. So kam er in das Haus. In dem Gebäude durchsuchte er die Räume. Er fand Geld und Schmuck. Seine Beute nahm der Dieb mit.

Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Telefonnummer 0731/1880) und sucht die Diebe. Die Polizisten hoffen auch auf Hinweise von Zeugen. Sie fragen:

Wer hat am Dienstag Abend in der Promenade in Ulm verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?