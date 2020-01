Einbrecher erbeuten Fernseher und Werkzeuge

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Gebäude in Asselfingen eingestiegen.

Laut Polizeiangaben brachen die Täter an dem Gebäude im Marktweg die Eingangstür brachial auf. Im Inneren montierten sie zwei Fernseher von den Wänden. Diese und mehrere Werkzeuge machten sie zu ihrer Beute und flüchteten.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Unbekannten dürften zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen.