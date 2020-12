Einbrecher entschuldigt sich

Nach dem gewaltsamen Einsteigen in ein Gartenhaus in Ehrenstein hat den Einbrecher offenbar das schlechte Gewissen gepackt. Wie die Polizei Ulm mitteilt, hatte der bislang Unbekannter eine Espressomaschine samt Kapseln aus der Gartenhütte in einer Kleingartenanlage geklaut. Um sich Zugang zu verschaffen, hatte er zuvor die Eingangstür aufgebrochen und stark beschädigt. Den Vorfall bemerkte der 79-jährige Besitzer der Hütte dann am Samstagmittag – und er fand außerdem eine Nachricht vor, die offenbar der Einbrecher in der Hütte eine Nachricht hinterlassen hatte. Darauf entschuldigte er sich für die Beschädigungen an der Hütte und auch für den Diebstahl der Espressomaschine. Die Entschuldigung mache aber die Tat aber nicht ungeschehen, schreibt die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West sicherte vor Ort die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.