Einbrecher durchwühlt Haus

Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch ein Haus in Ulm durchwühlt.

An dem Gebäude in der Straße „Im Grünen Winkel“ sind nach Polizeiangaben zwei Türen hintereinander; beide brach der Dieb auf, um in das Innere zu gelangen. Er suchte im Erd- und Obergeschoss nach Brauchbarem. Ob der Einbrecher Beute machte, steht derzeit laut Polizei noch nicht fest. Die Polizei (Telefonnummer 0731/1880) hat Spuren gesichert. Sie ist auf der Suche nach dem Verdächtigen und nach Zeugen.