Einbrecher durchwühlen Zimmer nach Brauchbarem

Einbrecher haben am Wochenende in Ulm und Lonsee ihr Unwesen getrieben.

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, waren Unbekannte an einem Gebäude im Burgauer Weg in Ulm zugange. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar.

Im Innern hebelten sie eine Bürotür auf und durchwühlten den Raum. Ob sie Beute machten, ist nicht bekannt.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und sucht nun die Einbrecher. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zimmer nach Brauchbarem durchwühlt

In Lonsee hebelten Einbrecher ein Fenster im Venzenweg auf. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, gelangten sie in das Haus. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ob sie Brauchbares fanden, ist noch unklar.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wer hat am Wochenende in Lonsee im Venzenweg verdächtige Personen gesehen?

Wer hat am Wochenende in Lonsee im Venzenweg verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Wer hat sonst etwas Verdächtiges gesehen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.